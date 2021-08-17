«Мемфис» обменял Патрика Беверли сразу после перехода из «Клипперс»

Разыгрывающий Патрик Беверли отправится в «Миннесоту Тимбервулвз» в обмен на атакующего защитника Джарретта Калвера и форварда Хуанхо Эрнангомеса. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Ранее «Мемфис Гриззлиз» приобрели Беверли у «Лос-Анджелес Клипперс» в обмен на защитника Эрика Бледсо, получив также разыгрывающего Рэджона Рондо и центрового Дэниела Отуру.



Напомним, Беверли будет дисквалифицирован на старте следующего сезона за грубый толчок в спину разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола. Беверли толкнул Пола в паузе шестого матча финала Западной конференции НБА. Инцидент случился за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счёте 118:92 в пользу «Санз». Пол проходил мимо Беверли и что-то сказал ему. Игрок «Клипперс» развернулся и повалил оппонента на паркет, толкнув его в спину.