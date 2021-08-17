Леброн Джеймс отреагировал на уход 9 игроков из «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» в клубном «инстаграме» поблагодарил Кайла Кузму, Алекса Карузо, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Денниса Шрёдера, Монтрезла Харрелла, Маркифа Морриса, Андре Драммонда, Бена Маклемора и Альфонсо Маккинни за игру в составе команды.

Посмотреть фото можно на странице «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Инстаграме».

Не остался в стороне и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс — игрок также поблагодарил бывших одноклубников, перепостив в «сториз» своего «инстаграма» соответствующее фото из клубного аккаунта.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.