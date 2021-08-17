«Локомотив-Кубань» подписал Эррика Макколлума

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Эрриком Макколлумом.

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Профессиональная карьера Макколлума началась в 2010 году в Израиле в составе «Элитцура» из Нетании. Затем играл там же в Израиле за «Хапоэль» (Кфар-Сава), в Греции за «Аполлон» и «Панионис», в Китае за «Чжэцзян» и «Бэйцзин». В 2016 году выиграл Еврокубок с турецким «Галатасараем» и стал MVP регулярного сезона. После сезона в «Эфесе» в 2018 году переехал в Россию и провёл два года в казанском УНИКСе, а в 2020/2021 играл за подмосковные «Химки». Макколлум становился лучшим снайпером Еврокубка (2013/2014), чемпионата Греции (2013/2014) и чемпионата Китая (2014/2015 и 2016/2017).

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«С подписанием Макколлума мы повышаем атакующий потенциал своей задней линии. Кроме того, Эррик — авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Что важно, он будет иметь влияние и за пределами площадки — для мотивации наших молодых российских игроков это принципиально», — заявил президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.

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Эррик провёл 69 матчей в Единой Лиге ВТБ за три сезона, в которых набирал 15,6 очка в среднем за игру.