Стала известна вероятная участь Яниса Тиммы после Летней лиги НБА в «Орландо»

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма по окончании последнего матча в Летней лиге НБА в своём «твиттере» разместил пост со словами благодарности в адрес друзей, семьи и «Орландо Мэджик», за который он выступал. По сообщению Тиммы можно судить, что, вероятнее всего, он не заключит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации.



«Даже не знаю, как начать. Последние несколько месяцев были сущим сумасшествием и сложились очень непросто для меня. Но, как я и говорил раньше и как имеет обыкновение говорить моя жена, не нужно никогда сдаваться. Анна, ты самая лучшая жена на свете, о которой только можно мечтать.



Хотел бы сказать большое спасибо всей семье и друзьям. Без вашей поддержки у меня ничего бы не получилось. Отдельная благодарность тренерскому штабу. И, конечно, спасибо «Орландо Мэджик» и всем фанатам клуба. Вы меня так здорово поддерживали эти две недели — никогда не забуду это потрясающее время», — написал Янис.

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