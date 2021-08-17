«Партизан» претендует на игрока, которого связывали с переходом в ЦСКА

«Партизан» ведёт переговоры о подписании контракта с экс-разыгрывающим «Зенита» Кевином Пангосом. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» рассказал инсайдер Маттео Андреани. По сведениям источника, Пангос является главной целью главного тренера сербской команды Желько Обрадовича.



Стороны обсуждают двухлетний контракт с возможностью перехода в клуб Национальной баскетбольной ассоциации в 2022 году.



В Евролиге-2020/2021 в составе «Зенита» Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятёрку турнира. Ранее в СМИ появлялась информация, что канадец отклонил выгодное предложение санкт-петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА. Сообщалось также, что Пангос будто бы согласовал двухлетний контракт с ЦСКА, включающий в себя опцию ухода в НБА до 15 сентября 2021 года.

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