Определён чемпион и MVP Летней лиги НБА

«Сакраменто Кингз» обыграл «Бостон Селтикс» (100:67) и стал двукратным чемпионом Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Сакраменто» завершил турнир с результатом 5-0 и во второй раз в истории организации стал чемпионом Летней лиги. «Нью-Орлеан Пеликанс» также завершил турнир с балансом 5-0. но был хуже «Кингз» по дополнительным показателям и занял второе место. «Бостон» стал третьим с результатом 4-1.
Форвард «Сакраменто» Луис Кинг признан MVP Летней лиги. В решающем матче с «Бостоном» он набрал 21 очко и 5 подборов. В составе победителей также выделились Эмануэл Терри (9 очков, 15 подборов, 5 перехватов), Джамайас Рэмзи (16 очков) и Мэтт Коулмэн (14 очков).
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