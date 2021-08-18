«Химки» отреагировали на судебный иск игрока к клубу

Пресс-служба баскетбольного клуба «Химки» прокомментировала иск бывшего форварда команды Евгения Валиева к клубу. Напомним, Валиев обвиняет клуб в том, что он создал ситуацию для расторжения контракта, а также в подделке его подписи в контракте. Игрок требует от клуба 45 млн рублей.



«Летом 2019 года между БК «Химки» и Евгением Валиевым был заключён двухлетний контракт, согласно которому финансовые обязательства в отношении каждого сезона вступают в силу только при условии успешного прохождения медосмотра. Это стандартная практика. В 2019 году Валиев успешно его прошёл и получил все причитающиеся ему средства, хотя и провёл большую часть времени в аренде в «Парме».



Перед стартом сезона 2020/2021 в августе Евгений наравне со всеми игроками команды был отправлен на медосмотр в специализированное медицинское учреждение, однако его он пройти не смог из-за зафиксированных кардиологических проблем, связанных с нарушением работы сердечной мышцы, приводящих в определённых случаях к летальному исходу.



В таком случае, наш клуб не мог взять на себя ответственность за жизнь игрока и уведомил Евгения о том, что он не допущен медиками к тренировкам и соревнованиям, и что финансовые обязательства по наступающему сезону в силу не вступили.



Действительно, спустя четыре месяца лечения Валиев снова прошел медосмотр, по результатам которого он смог вернуться к спортивной деятельности. Хоть и финансовые обязательства, предусмотренные контрактом, не вступили в силу, клуб выплачивал ему заработанную плату и все причитающиеся бонусы строго в соответствии с трудовым законодательством.



На текущий момент стороны находятся в суде, который и вынесет справедливое решение по данному делу. Не видим причины, по которой игроку и его представителям стоило выносить предварительно данную ситуацию в СМИ», – цитирует пресс-службу «Химок» «Спорт-Экспресс».

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