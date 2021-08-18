«О, господи!» Леброн отреагировал на феноменальный данк в Летней лиге НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал феноменальный данк игрока «Портленд Трэйл Блэйзерс» Грега Брауна в Летней лиге НБА.



«Грег Браун! О, господи! Прямо перед перерывом!» – написал Леброн в своём «Твиттере».

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36-летний Леброн по праву считается одним из лучших баскетболистов в истории НБА наравне с Майклом Джорданом, является четырехкратным чемпионом НБА, четырёхкратным самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым ценным игроком НБА. 17 раз принимал участие в матче всех звёзд.



В прошедшем сезоне 36-летний Леброн проиграл в первом раунде плей-офф НБА «Финиксу». Летом Леброн отказался играть за сборную США на Олимпиаде, решив сосредоточиться на подготовке к новому сезону.