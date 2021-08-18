Ламело Болл: школа ничему не учит. Зачем она вообще нужна?

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл рассказал о своём отношении к обучению в школе.
«Мы не бросали учебу. Мы не тупые. Мы знаем как учиться. Школа ничему не учит. Зачем она вообще нужна?» – цитирует Ламело GQ.
Позднее Ламело объяснил свои слова.
«Перефразирую. Школа не для всех. Если ты хочешь стать врачом, тебе нужно идти учиться.
Слушайте, не нужно сейчас бежать к маме и говорить, что вы не пойдёте в школу потому, что Ламело сказал, что школа не нужна.
Школьное образование действительно не нужно, если ты не планируешь потом связать свою жизнь с интеллектуальным трудом. Я всегда был нацелен на игру в НБА», – написал Болл в своём «инстаграме» .
Ламело был признан лучшим новичком НБА прошедшего сезона. Болл в среднем набирал 15,7 очка, 6,1 передачи и 5,9 подбора в 51 матче. В концовке сезона Болл вернулся в строй после травмы запястья и помог «Шарлотт» выйти в турнир плей-ин.
Болл был выбран под третьим пиком на драфте НБА 2020 года после Эдвардса и Джеймса Уайзмена. Ламело выступал в Литве и Австралии перед НБА и не играл в NCAA в отличие от большинства американских проспектов. Болл в среднем набирал 17 очков, 6,8 передачи и 7,4 подбора в чемпионате Австралии в составе «Илливара Хоукс».
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