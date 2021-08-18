Рон Бейкер завершил карьеру в 28 лет. Его последним клубом был ЦСКА

28-летний американский защитник Рон Бейкер завершил профессиональную карьеру. Об этом рассказал разыгрывающий «Зенита» и друг Бейкера Коннер Фрэнкамп.

«Рон Бейкер закончил карьеру из-за травмы бедра и будет работать по специальности, которую получил в «Уичито Стэйт», — приводит слова Фрэнкампа «Спорт-экспресс».



Последним клубом Бейкера был ЦСКА, куда он перешёл летом 2019 года после трёх сезонов в НБА. За московскую команду американский баскетболист выступал только в Евролиге, где провёл 27 матчей, записывая на свой счёт 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передачи, 0,6 перехвата за 11,1 минуты игры. В мае 2020-го американец покинул армейцев. Позже президент ЦСКА Андрей Ватутин не исключил, что Бейкер в будущем сможет вернуться в московский клуб.