Деннис Родман: удивлён, что дожил до 60 лет

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман, высказался о своём возрасте. 13 мая этого года Родману, славившемуся в том числе своим экстравагантным поведением, исполнилось 60 лет, но, по его словам, не все думали, что он доживёт до этого возраста.

«Я удивлён, что я всё ещё здесь вместе с вами — ведь многие думали, что я доживу лишь до 40, 45, 50, 55. А мне исполнилось уже 60, и вот я думаю, вау, я всё ещё здесь. Такое чувство, будто кто-то положил мне руку на плечо и сказал, что мне ещё многое предстоит сделать для общества во всём мире», — приводит слова Родмана WSVN.



Ранее известный журналист и писатель, автор книги «Правила Джордана» Сэм Смит рассказал, каким образом легенда Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан доносил информацию до Родмана, который был его партнёром по «Чикаго Буллз».