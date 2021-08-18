Ламело Болл сдаёт свой Rolls Royce в аренду женщинам, чтобы они могли похвастаться

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл сдаёт в аренду женщинам свой автомобиль, Rolls Royce, для дополнительного источника доходов. Об этом сообщил обозреватель Роберт Литтал на своей странице в «Твиттере».



«Ламело Болл сдаёт в аренду женщинам свой Rolls Royce, чтобы они смогли похвастаться во время празднования дней рождений, а сам зарабатывает карманные деньги», — написал Литтал.

Публикацию можно посмотреть на официальной странице Роберта Литтала в «Твиттере».

Ламело был признан лучшим новичком НБА прошедшего сезона. Болл в среднем набирал 15,7 очка, 6,1 передачи и 5,9 подбора в 51 матче. В концовке сезона Болл вернулся в строй после травмы запястья и помог «Шарлотт» выйти в турнир плей-ин.