Ламело Болл сдаёт свой Rolls Royce в аренду женщинам, чтобы они могли похвастаться
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл сдаёт в аренду женщинам свой автомобиль, Rolls Royce, для дополнительного источника доходов. Об этом сообщил обозреватель Роберт Литтал на своей странице в «Твиттере».
«Ламело Болл сдаёт в аренду женщинам свой Rolls Royce, чтобы они смогли похвастаться во время празднования дней рождений, а сам зарабатывает карманные деньги», — написал Литтал.
Публикацию можно посмотреть на официальной странице Роберта Литтала в «Твиттере».
Ламело был признан лучшим новичком НБА прошедшего сезона. Болл в среднем набирал 15,7 очка, 6,1 передачи и 5,9 подбора в 51 матче. В концовке сезона Болл вернулся в строй после травмы запястья и помог «Шарлотт» выйти в турнир плей-ин.
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