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Игрок НБА неудачно пытался познакомиться с инстаграм-моделью. Вскрыта его переписка

Игрок НБА неудачно пытался познакомиться с инстаграм-моделью. Вскрыта его переписка
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Джей Краудер предпринял попытку познакомиться с инстаграм-моделью, отправив ей сообщение в социальных сетях. Игрок, однако, не только потерпел неудачу, но и попал в неприятную ситуацию — его послания девушке оказались в свободном доступе.

«Привет, дорогая, ты привлекла моё внимание. Не могла бы выслать для меня свой снимок? Заранее прошу прощения — не знаю, нравятся ли тебе чёрные парни», — писал Краудер девушке.

Фото можно посмотреть на странице thehurryupnba в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Санз» дошли до финала, где уступили «Милуоки Бакс».

Ранее стало известно, что «Финикс» договорился о заключении однолетнего минимального контракта с разыгрывающим Элфридом Пэйтоном.

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