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Стал известен рейтинг 10 лучших игроков в NBA 2K22

Стал известен рейтинг 10 лучших игроков в NBA 2K22
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Разработчики NBA 2K22 объявили рейтинг лучших баскетболистов в новой версии видеоигры.

В топ-10 вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).

Высокий рейтинг получили Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс», 90), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс», 89), Трэй Янг («Атланта Хоукс», 89), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс», 88), Руди Гобер («Юта Джаз», 88), Зак Лавин («Чикаго Буллз», 87), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс», 86), Джру Холидэй («Милуоки Бакс», 85), Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс, 84).

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