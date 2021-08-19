Кевин Дюрант ответил, жалеет ли о переходе в суперкоманду «Голден Стэйт»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант во время общения с бывшим одноклубником по «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином заявил, что не сожалеет о переходе в калифорнийский клуб из «Оклахома-Сити Тандер» в 2016 году. Дюрант выиграл два титула чемпиона НБА и дважды становился MVP финальной серии в «Уорриорз», но часто сталкивается с обвинением в выборе лёгкого пути к титулу.



«Это было баскетбольное решение, но при этом я научился не обращать внимание на чужое мнение, это тоже стоит учесть. Таким образом, мне тогда вроде как удалось убить двух зайцев одним выстрелом. Хотя самым главным было то, что, как мне казалось, я идеально вписываюсь в то, что вы, парни, делаете на обоих концах площадки. Я знал, что вышел со своей игрой на такой уровень, когда мне надо было посмотреть, как всё это будет выглядеть. Это казалось мне очевидным. Жалею ли я о том решении? Поступил бы так ещё миллион раз. Опять же, я вообще не сомневался», – приводит слова Дюранта NBC Bay Area.