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Леброн Джеймс назвал двух игроков, у которых должен быть рейтинг 99 в NBA 2K22

Леброн Джеймс назвал двух игроков, у которых должен быть рейтинг 99 в NBA 2K22
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что у как минимум двух игроков в игре NBA 2K22 должен быть максимальный рейтинг — 99. Об этом Леброн написал в своём «твиттере». По мнению Джеймса, такой рейтинг должен быть у Стефена Карри и Кевина Дюранта.

Напомним, ранее разработчики NBA 2K22 объявили рейтинг лучших баскетболистов в новой версии видеоигры. Сразу четыре баскетболиста получили рейтинг 96, включая самого Леброна.

В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).

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