Кевин Дюрант объяснил, почему люди ненавидят Кайри Ирвинга

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением, почему болельщики НБА недолюбливают Кайри Ирвинга.



«Я думаю, что людям не нравится Кайри Ирвинг, потому что он хотел уехать из Кливленда, он хотел уехать из Бостона. Я не думаю, что причина кроется где-то глубже. Он никому не вредил, никогда не говорил что-то неуважительное. За его игрой всегда приятно смотреть. Думаю, людям не нравятся решения о том, где он будет играть.



У каждого в этой лиге есть свои непонятные ситуации. В течение шести месяцев они могут сказать что-то, с чем все могут не согласиться. Такова природа нашего бизнеса. Когда ты настолько хорош в том, что делаешь, любое твоё заявление или действие усиливается и имеет серьёзные последствия», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.