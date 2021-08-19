Джеймс Харден отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K22

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден отрегаировал на свой рейтинг в игре NBA 2K22. Баскетболист оставил свою реакцию в комментариях к записи аккаунта ESPN в «Инстаграме».



Харден отреагировал на рейтинг тремя смеющимися эмодзи.



В новой части спортивного симулятора рейтинг Хардена составляет 94.

Напомним, ранее разработчики NBA 2K22 объявили рейтинг лучших баскетболистов в новой версии видеоигры. Сразу четыре баскетболиста получили рейтинг 96, ещё трое — 95.



В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).