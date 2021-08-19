Леброн Джеймс хочет видеть в «Лейкерс» одного из лучших защитных игроков НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс хотел бы видеть разыгрывающего Патрика Беверли в составе команды, если бы он обеспечил выкуп своего контракта у «Миннесоты Тимбервулвз», сообщает инсайдер Брэндон Робинсон.
Напомним, ранее Беверли был обменян из «Мемфис Грриззлиз» в «Миннесоту» на атакующего защитника Джарретта Калвера и форварда Хуанхо Эрнангомеса. Для Беверли это уже второй обмен за межсезонье — ранее «Мемфис Гриззлиз» приобрели Беверли у «Лос-Анджелес Клипперс» в обмен на защитника Эрика Бледсо, получив также разыгрывающего Рэджона Рондо и центрового Дэниела Отуру.
Напомним, Беверли будет дисквалифицирован на старте следующего сезона за грубый толчок в спину разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола. Беверли толкнул Пола в паузе шестого матча финала Западной конференции НБА. Инцидент случился за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счёте 118:92 в пользу «Санз». Пол проходил мимо Беверли и что-то сказал ему. Игрок «Клипперс» развернулся и повалил оппонента на паркет, толкнув его в спину.
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