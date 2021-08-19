Кевин Дюрант назначил виновников скандала, спровоцировавшего его уход из «Голден Стэйт»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант во время общения с бывшим одноклубником по «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином рассказал о скандале, который спровоцировал его уход из «Голден Стэйт». Дюрант считает, что главный тренер «Уорриорз» Стив Керр и генеральный менеджер Боб Майерс не смогли правильным образом разобраться в словесной перепалке Кевина и Дрэймонда после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».



«Дело было не в споре, а в том, что Стив Керр повёл себя так, будто ничего не было. Боб Майерс предпринял какие-то дисциплинарные меры в отношении тебя, попытавшись замять все это. Мне казалось, что это серьёзная история для нас всех с точки зрения коллектива. Подобное случилось в первый раз. Нам нужно было разобраться со всей этой ерундой.



Я смотрел „Последний танец“, там было момент, когда Скотти Пиппен отказался выйти на площадку. После этого вся команда в раздевалке набросилась на него. Нам нужно было сделать что-то подобное, обсудить это. Но ничего не произошло, команда будто прошла мимо случившегося. Мне это не понравилось. Я бы хотел, чтобы мы тогда себя проявили как семья, коллектив, где всё можно проговорить. Более всего мне не понравилось именно это», — приводит слова Дюранта Complex.



В ответ Дрэймонд Грин рассказал о действиях руководства клуба.



«Когда мы прилетели из Лос-Анджелеса, они отвели меня в комнату, где мы сидели два часа. Они говорили, что я должен извиниться. Я ответил, что мне нужно обсудить это с Кевином, а им не стоит говорить, что мне делать. За эти два часа много было сказано, но они поняли, что ничего не добьются, надо дождаться утра… Утром они снова сказали, что мне надо извиниться. Я ответил им, что они облажались. Есть только два человека, которые могли разобраться с этим – я и Кевин. Я считаю, что они облажались. Боб Майерс пригрозил отстранить меня от матчей, а я засмеялся ему в лицо. Они облажались», — добавил Грин.



Дюрант в ответ заявил, что он согласен.