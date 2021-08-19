Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант назначил виновников скандала, спровоцировавшего его уход из «Голден Стэйт»

Кевин Дюрант назначил виновников скандала, спровоцировавшего его уход из «Голден Стэйт»
Комментарии

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант во время общения с бывшим одноклубником по «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином рассказал о скандале, который спровоцировал его уход из «Голден Стэйт». Дюрант считает, что главный тренер «Уорриорз» Стив Керр и генеральный менеджер Боб Майерс не смогли правильным образом разобраться в словесной перепалке Кевина и Дрэймонда после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Дело было не в споре, а в том, что Стив Керр повёл себя так, будто ничего не было. Боб Майерс предпринял какие-то дисциплинарные меры в отношении тебя, попытавшись замять все это. Мне казалось, что это серьёзная история для нас всех с точки зрения коллектива. Подобное случилось в первый раз. Нам нужно было разобраться со всей этой ерундой.

Я смотрел „Последний танец“, там было момент, когда Скотти Пиппен отказался выйти на площадку. После этого вся команда в раздевалке набросилась на него. Нам нужно было сделать что-то подобное, обсудить это. Но ничего не произошло, команда будто прошла мимо случившегося. Мне это не понравилось. Я бы хотел, чтобы мы тогда себя проявили как семья, коллектив, где всё можно проговорить. Более всего мне не понравилось именно это», — приводит слова Дюранта Complex.

В ответ Дрэймонд Грин рассказал о действиях руководства клуба.

«Когда мы прилетели из Лос-Анджелеса, они отвели меня в комнату, где мы сидели два часа. Они говорили, что я должен извиниться. Я ответил, что мне нужно обсудить это с Кевином, а им не стоит говорить, что мне делать. За эти два часа много было сказано, но они поняли, что ничего не добьются, надо дождаться утра… Утром они снова сказали, что мне надо извиниться. Я ответил им, что они облажались. Есть только два человека, которые могли разобраться с этим – я и Кевин. Я считаю, что они облажались. Боб Майерс пригрозил отстранить меня от матчей, а я засмеялся ему в лицо. Они облажались», — добавил Грин.

Дюрант в ответ заявил, что он согласен.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021