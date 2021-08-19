Терри Розир получил новый контракт на $ 97 млн

Разыгрывающий Терри Розир и «Шарлотт Хорнетс» пришли к соглашению о новом контракте. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Шамс Чарания. Контракт на сумму в $ 97 млн будет заключён на четыре года.

Гарантированное соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.



В «Хорнетс» Розир перешёл в 2019 году. В прошлом сезоне Терри в среднем за матч набирал 20,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 4,2 передачи. По реализации трёхочковых бросков игрок занимает пятое место в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл сдаёт в аренду женщинам свой автомобиль, Rolls Royce, в качестве дополнительного источника доходов.