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Кевин Пангос, скорее всего, перейдёт в ЦСКА

Кевин Пангос, скорее всего, перейдёт в ЦСКА
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Разыгрывающий Кевин Пангос едва ли переедет в НБА. Его шансы на это сильно снизились после обменов, которые не так давно провёл «Мемфис Гриззлиз» с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Основным претендентом на его подписание является ЦСКА. Мыслями об этом на канале BasketNews в YouTube поделился инсайдер Донатас Урбонас.

«Многие источники сообщали, что «Мемфис» является клубом, решения которого так ждёт Пангос. Но недавно произошедшие события, как мне кажется, в сильной мере повлияли на эту ситуацию. В настоящее время на позиции первого номера у «Гриззлиз» есть Джа Морэнт, Рэджон Рондо и Тайас Джонс. Поэтому, исходя из того, что мне известно, для Кевина уже нет места в этой команде. Скорее всего, можно ожидать, что Пангос перейдёт в ЦСКА. Но московский клуб сейчас не торопится и может себе это позволить», — сказал Урбонас.

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