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Внесена ясность по трансферу Кевина Пангоса в ЦСКА

Внесена ясность по трансферу Кевина Пангоса в ЦСКА
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ЦСКА не заинтересован в услугах разыгрывающего Кевина Пангоса, который покинул петербургский «Зенит» по истечении контракта, сообщает Metaratings.

28-летний канадец входил в сферу интересов «красно-синих», однако на данный момент армейцы не ведут с игроком никаких переговоров. Сам Пангос намеревается продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В сезоне-2020/21 разыгрывающий провел 39 матчей в Евролиге, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал по 2,0 подбора и 6,7 передачи. «Зенит» впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, где уступил бывшему клубу Пангоса — «Барселоне». Также за время карьеры он играл в «Гран-Канарии» и «Жальгирисе». По итогам розыгрыша Евролиги канадец был включён в первую сборную звёзд турнира.

Ранее сообщалось, что Пангос может перейти в ЦСКА, которому нужен ещё один защитник. При этом московский клуб может позволить себе не спешить с выбором, так как в составе армейцев уже есть Даниэль Хэкетт, Алексей Швед, Иффе Лундберг и Марюс Григонис.

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