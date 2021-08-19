Алексей Швед высказался о роли в ЦСКА и назвал зарубежные чемпионаты, куда мог бы перейти

Защитник ЦСКА Алексей Швед поделился мнением о роли в команде после перехода из «Химок», а также допустил возможность будущего выступления в чемпионатах Китая и Японии.

«Несколько раз общался с Димитрисом Итудисом. У нас одни и те же цели, мы оба не любим проигрывать и думаем только о максимальном результате. Конечно, обсуждали и моё игровое время, и мою позицию на паркете. Не секрет, что я могу сыграть первого, второго и даже третьего номера. Для меня нет особой разницы, надеюсь приносить пользу на всех трёх позициях. Очень рад вернуться в ЦСКА и жду начала сезона.

У меня были прекрасные три сезона в НБА. В какие-то периоды играл много, в какие-то — нет. Помню, что третий сезон заканчивал в «Нью-Йорке», там получал очень много игрового времени, кайфовал от баскетбола. Все домашние игры были в переполненном «Мэдисон-сквер-гарден». Это большое шоу. Мог бы остаться в НБА чуть подольше. Но я решил вернуться в Европу, быть на первых ролях. Спустя три сезона в «Химках» у меня вновь было много предложений из-за океана, но мне всё нравилось в России.

Действительно, мне несколько раз поступали предложения из Китая. Пока, наверное, рано туда уезжать. Но в целом я бы мог переехать в Китай или Японию. Мне было бы интересно узнать новую культуру изнутри», — приводит слова Шведа «Спорт-экспресс».