ESPN провёл опрос перед сезоном-2021/2022. Никто не назвал Леброна лучшим игроком НБА

В преддверии сезона-2021/2022 ESPN провёл опрос с целью определения сильнейшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации.
В голосовании приняли участие десять скаутов и менеджеров, работающих в настоящее время в клубах НБА. Все они остались анономными.
Каждый из проголосовавших остановил свой выбор лишь на двух игроках, которые и разделили в итоге первое место – пять голосов было отдано за форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо. Такое же количество получил форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.
Примечательно, что никто из принявших участие в опросе не проголосовал за лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Ранее стало известно, что Леброн хотел бы видеть разыгрывающего Патрика Беверли в составе команды, если бы он обеспечил выкуп своего контракта у «Миннесоты Тимбервулвз.
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