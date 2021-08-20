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Названы лучший, худший и самый неожиданный трансферы межсезонья НБА

Названы лучший, худший и самый неожиданный трансферы межсезонья НБА
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ESPN провел опрос перед сезоном-2021/2022 среди 10 анонимных скаутов и менеджеров клубов в клубах НБА.

Лучшим трансфером межсезонья признан переход разыгрывающего Кайла Лоури в «Майами Хит» (5 голосов). Худшими ходами названы трансфер Демара Дерозана в «Чикаго Буллз» и все действия «Нью-Орлеан Пеликанс» на рынке (по 3 голоса). Самый неожиданный трансфер — переход разыгрывающего Денниса Шрёдера в «Бостон Селтикс» (3 голоса). Чемпионом нового сезона большинство опрошенных назвали «Бруклин Нетс» (6 голосов), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2 голоса) занимают второе месте…

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») и Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс») разделили звание лучшего игрока НБА, получив по 5 голосов. Никто из участников опроса не назвал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим.

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