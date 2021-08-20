Леброн Джеймс отреагировал на то, что его не признали лучшим игроком НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на результаты опроса ESPN по лучшему игроку НБА хэштегом «Выдохшийся король».
«Спасибо! И чувство, будто мне больше ничего и не надо для полной мотивации. «Супервыдохшийся король», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере».
Леброн ранее многократно комментировал новости о себе с тегом «Выдохшийся король». В 2019 году Джеймс заявил, что использует эти слова в качестве самомотивации.
Ранее сообщалось, что форварды Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») и Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс») разделили звание лучшего баскетболиста лиги, получив по 5 голосов. Никто из участников опроса не назвал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим.
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