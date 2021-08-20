Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели убить

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом заявил, что не принимал наркотики в ночь перед смертельно опасной передозировкой в октябре 2015 года. Одом выступил на шоу Addiction Talk, где обсуждают проблемы зависимых людей, в прямом эфире Facebook.
«Я был смущён, когда вышел из комы и узнал, что принял наркотики. В ту ночь я ничего не принимал. Мне было очень больно, и я в некотором смысле боялся, потому что кто-то просто пытался лишить меня жизни. Верю, что Бог спас меня, потому что знал, что я не употреблял добровольно запрещённые вещества ночью 13 октября. Считаю передозировку дном, достигнув которого, я смог очиститься. Когда в 2006 году скончался мой сын, я использовал кокаин, будто костыль, заменяющий мне семью и детей, и я заплатил цену. Я не осознавал, что зависимость становится слишком сильной, пока не возникли проблемы в отношениях с женой Хлоей Кардашьян. Это вышло из-под контроля. В одну из ночей, когда мне было плохо, позвонил жене. Она приехала со своей семьей и впервые отвезла меня в реабилитационный центр. Они сделали это из любви», — приводит слова Одома Fox News.
Ламар Одом должен был дать интервью Addiction Talk ещё 5 августа, но в последний момент отказался от участия. Представители экс-баскетболиста сообщили, что он страдает от истощения и обезвоживания.
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