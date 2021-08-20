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Семён Антонов отреагировал на переход Алексея Шведа в ЦСКА

Семён Антонов отреагировал на переход Алексея Шведа в ЦСКА
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Форвард ЦСКА Семён Антонов оценил переход в команду разыгрывающего Алексея Шведа.

«Конечно, все рады, что такой сильный игрок теперь будет на нашей стороне. Это добавит нам вариантов в нападении.

Календарь сезона? Пока особо не изучал. Видел только, что 23-го сентября на выезде играем с «Цмоки», потом 26-го — «Зелена Гура». И вскоре уже старт Евролиги. Там всё достаточно плотно. Нужно основательно подготовиться к первым матчам. Думаю, что для этого у нас достаточно времени.

Отпуск провёл хорошо. В кругу семьи. Был у родителей под Нижним Новгородом. Наслаждался отдыхом и общением с родными и близкими. Отметил там день рождения, а в начале августа вернулся в Москву. Никуда на моря мы не летали: решили сконцентрироваться на общении с родными», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Напомним, Швед заключил контракт с ЦСКА по схеме «1+1».

Контракт с ЦСКА вступил в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками».

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