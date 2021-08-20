Леонард с трудом сдерживал эмоции и попросил прощения у евреев при посещении синагоги

Бывший центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард посетил синагогу в Бока-Ратоне, чтобы провести баскетбольный мастер-класс для детей, сообщает Reddit. Кроме тренировки, спортсмен попросил прощения у присутствовавших за антисемитские высказывания, которые он произнёс во время игрового стрима.
«Я совершил большую ошибку», — начал свою речь Леонард, едва сдерживая слёзы.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале WPTV.
Представитель синагоги Рабби Ефрем Голдберг отметил личные качества баскетболиста и пожелал ему найти клуб на рынке свободных агентов НБА.
«Он просто сказал после того инцидента: «Я виноват. Я должен усвоить урок и стану лучше как человек». Именно это он и сделал, доказав свои слова конкретными поступками. Три месяца Мейерс не давал интервью, не хвастался журналистам, как он исправился. Леонард просто совершал хорошие дела. У Мейерса большое сердце. То, что он произнёс тогда, не описывает его как человека, как личность. Всё это в прошлом. Тот эпизод вообще не должен влиять на будущее Леонарда», – сказал Голдберг.
В марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима можно было услышать, как Леонард многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.
Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.
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