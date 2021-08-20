Эксперт: неудивительно, что Леброн получил 0 голосов за лучшего игрока НБА

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс считает, что нет ничего удивительного в том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не получил ни одного голоса в опросе за лучшего игрока НБА.

«Неудивительно, что Леброн получил ноль голосов за лучшего игрока НБА. Чего именно он король? Нет, сюрпризом было то, что Кевин Дюрант не получил все десять голосов за лучше, а поделил голоса с Яннисом Адетокунбо. Кевин переиграл Янниса в очном противостоянии», — написал Скип Бэйлесс в своём «твиттере».

Напомним, в голосовании приняли участие десять скаутов и менеджеров, в настоящее время работающих в клубах НБА. Все они остались анонимными.



Каждый из проголосовавших остановил свой выбор лишь на двух игроках, которые в итоге и разделили первое место. Пять голосов было отдано за форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Такое же количество получил форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.