Джеймс Харден назвал очевидного фаворита сезона НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден считает, что в следующем сезоне НБА его клуб будет главным фаворитом в борьбе за титул.
«На самом деле мне даже не пришлось приспосабливаться к игре «Бруклина». Я по-прежнему играю так, как играл, просто больше нет нужды бросать самому. Честно говоря, мне так даже удобнее.
Я считаю, что мы провели действительно хороший сезон, учитывая все трудности, ведь я не начинал с этим клубом чемпионат и не проводил с ним подготовку, Дюрант пропустил около трёх месяцев, сказались коронавирусные протоколы, Ирвинг не играл долгое время. И всё равно мы были в одном шаге от финала Востока. Сейчас у нас намного больше времени и возможностей, чтобы всё заработало так, как мы хотим. В полном составе никто не сможет нас победить», — приводит слова Хардена Sports Illustrated.
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