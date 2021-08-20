Эксперт назвал вину Стефена Карри в ситуации с уходом Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал обсуждение между Дрэймондом Грином и Кевином Дюрантом словесной перепалки, которая случилась в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2018 году, которая стала причиной ухода Дюранта из клуба.
«При всё уважении, а где во всём этом Стефен Карри, убийца с лицом ребёнка, величайший снайпер из сотворённых Богом, совершенная суперзвезда команды, лицо организации? Где он во всём этом? Как мне кажется, сильно бросается в глаза то, что ни Дюрант, ни Грин ни разу не упомянули его имя. Ни единого раза», — приводит слова Смита East Bay Times.
Ранее Дюрант во время общения с бывшим одноклубником по «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином рассказал о скандале, который спровоцировал его уход из «Голден Стэйт». Дюрант считает, что главный тренер «Уорриорз» Стив Керр и генеральный менеджер Боб Майерс не смогли правильным образом разобраться в словесной перепалке Кевина и Дрэймонда после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».
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