Стивен Эй Смит назвал игрока, у которого должен быть рейтинг 99 в NBA 2K22

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что Кевин Дюрант должен был получить рейтинг 99 в новой игре NBA 2K22.
«Я считаю, что Кевин Дюрант заслуживал получить рейтинг 99 баллов. Он всё делает на высочайшем уровне. Единственное, за что можно предъявить Дюранту — он никогда не ходил в тренажёрный зал. Вот и всё. Он худой, тут нечего добавить. Но он никогда не промахивается, у него невероятные навыки владения мячом. Он отличный защитник и отличный распасовщик», — приводит слова Стивена Эй Смита Parlons Basket.
Ранее разработчики NBA 2K22 объявили рейтинг лучших баскетболистов в новой версии видеоигры.
В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94) и Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).
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