Кармело Энтони высказался о переходе в «Лейкерс»
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Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони признался, что переход в состав легендарной команды стал неожиданностью даже для него самого.
«Я стараюсь думать об этом, стараюсь осознать это. Понимаю, что значит носить фиолетовый и золотой цвета — просто из истории игры и благодаря соперничеству с клубом. И действительно понимаю истинную сущность того, что это означает — быть «озерником». И всё же у меня никогда не было мыслей, что буду носить фиолетовый и золотой. Особенно на данном этапе моей карьеры. Но, эй, всё происходит не просто так, я верю в это», — приводит слова Энтони Sports Illustrated.
Напомним, предстоящий сезон станет для 10-кратного участника Матча звёзд НБА 19-м в карьере.
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