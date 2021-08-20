Тренер одного из лучших клубов Евролиги перешёл на работу в НБА

«Фенербахче» на официальной странице в «Твиттере» объявил, что ассистент главного тренера Эрдем Джан покидает турецкий клуб, в котором проработал девять лет.



Отмечается, что 40-летний специалист отправится в Национальную баскетбольную лигу, где будет работать одним из помощников главного тренера «Юты Джаз» Куина Снайдера.



Джан хорошо зарекомендовал себя в «Юте» в последние годы — он неизменно отправлялся в США каждое лето (за исключением 2020-го) и работал с командой в шести подряд розыгрышах Летней лиги НБА.

Напомним, в предыдущем сезоне НБА «Юта» заняла первое место как в Западной конференции, так и в сводной таблице лиги. «Джаз» набрали 124 очка в 72 матчах. В плей-офф «Юта» проиграла второй раунд «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 2-4.