«Бостон» выдал резервисту контракт на $ 54 млн

«Бостон Селтикс» и 23-летний центровой Роберт Уильямс договорились о продлении контракта, сообщает североамериканский инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение продлено на четыре года. Общая сумма сделки составит $ 54 млн.



Уильямс был выбран «Селтикс» на драфте-2018 под 27-м номером. За три сезона центровой принял участие в 113 встречах НБА, и лишь в 13 из них он выходил в стартовой пятёрке.



В прошедшем сезоне Уильямс набирал 8,0 очка, 6,9 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч.

Отметим, что рост Роберта Уильямса составляет 203 см.

Напомним, в предыдущем сезоне НБА «Бостон» занял 7-е место в Восточной конференции и 16-е — в сводной таблице лиги. «Селтикс» набрали 108 очков в 72 матчах. В плей-офф «Бостон» проиграл первый раунд «Бруклин Нетс» со счётом 1-4.