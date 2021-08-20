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Бен Симмонс опубликовал загадочный пост в «Инстаграме»

Бен Симмонс опубликовал загадочный пост в «Инстаграме»
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс опубликовал загадочный пост в «Инстаграме». Напомним, Симмонс хочет уйти из клуба, но «Филадельфию» не устраивает ни один из предложенных вариантов.

«Человек, который сдвигает горы, начинает с маленьких камней», — подписал Симмонс фотографии с тренировок.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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