НБА опубликовала полное расписание матчей сезона-2021/22

НБА на официальном сайте опубликовала полное расписание матчей сезона-2021/22.

Новый сезон регулярного чемпионата стартует 19 октября и завершится 10 апреля. Первые матчи плей-офф запланированы на 16 апреля. Первая игра финала НБА запланирована на четверг, 2 июня.

Чемпион прошлого сезона НБА «Милуоки Бакс» свой первый матч проведёт 19 октября. В этот день они сыграют с «Бруклин Нетс».

Напомним, чемпионом НБА прошлого сезона стал «Милуоки Бакс», который в финальной серии со счётом 4-2 обыграл «Финикс Санз». «Милуоки Бакс» победил в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории.