Легенда «Лейкерс» высказался о переменах в клубе, откуда летом ушло 9 игроков

Один из величайших игроков в истории «Лейкерс» Джеймс Уорти высказался о переменах, которые произошли этим летом в его бывшей команде, и объяснил, почему с нетерпением ждёт наступающего сезона.

«Мне нравятся привлечённые игроки — они добавят мощь к имеющимся ресурсам команды. Прелесть этого межсезонья заключается в том, что у клуба теперь есть третий плеймейкер, который сможет отыгрываться с другими баскетболистами. В команде имеется Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук и Тэйлен Хортон-Такер. Каждый из них способен мастерски вскрывать оборону.

Я думаю, что трёхочковые броски теперь будут даваться команде легче. Показатели Кармело по ним составляют 40%, Малик Монк тоже отличный снайпер, ещё есть Тревор Ариза. Но тренерам придётся поразмыслить, как найти способ разместить их всех на площадке. В этом сезоне «Лейкерс» будут забивать больше трёхочковых, чем в предыдущих», — сказал Уорти в эфире на Spectrum SportsNet.