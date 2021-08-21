Кевин Дюрант отреагировал на массовую критику Леброна Джеймса

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил критикам лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Всё, что делает Леброн, вы, ребята, преподносите так, будто это самые главные новости. Он должен идеально играть в каждом матче, в среднем у него всегда должен быть трипл-дабл, он должен быть идеальной личностью — только потому, что вам так хочется», — приводит слова Дюранта TalkBasket.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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