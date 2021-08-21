Кармело Энтони сделал выпад в адрес Фила Джексона
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс», форвард Кармело Энтони вспомнил, как не сработался с 11-кратным чемпионом НБА, легендарным тренером Филом Джексоном, когда тот стал президентом «Нью-Йорк Никс» в период своего выступления в этой команде.
«Фил, как только появился, сразу отрезал мне возможность поддерживать связь с фронт-офисом, с сотрудниками клуба и даже с игроками. Понимаете, о чём я.
Поддерживаю ли я с ним отношения? Нет, но мне это и не нужно. Что есть, то есть. Я знаю, что если б мы встретились и поговорили, то он сказал бы совсем другие вещи. Поэтому у меня на всё это просто нет времени. Сейчас мне это не нужно», – сказал Энтони в эфире шоу SHOWTIME Basketball в YouTube.
Ранее Энтони высказался о переходе в «Лос-Анджелес».
Новость по темеКармело Энтони высказался о переходе в «Лейкерс»
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