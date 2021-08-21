Шакил О'Нил назвал 4 суперзвёзд, которым уже нечего доказывать в НБА
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Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил назвал игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которым уже нечего доказывать на площадке. Соответствующий «сториз» О'Нил разместил у себя в «инстаграме».
Такими баскетболистами, по мнению Шакила, являются лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс».
Сам О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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