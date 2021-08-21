Марк Газоль может не вернуться в «Лейкерс» на новый сезон

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль может рассмотреть варианты с продолжением карьеры в другом клубе, сообщает инсайдер Марк Стейн в своём «твиттере». В ноябре прошлого года Газоль подписал новый контракт с «озёрниками», а после вылета сборной Испании на Олимпиаде в Токио игрок сообщил, что собирается остаться в клубе.



До заявления Газоля о желании остаться в калифорнийском клубе ходили слухи о его возможном переезде в Европу — в «Барселону».



Марк Газоль является воспитанником «Барселоны», за которую профессионально выступал с 2004 по 2006 годы. Газоль с 2008 года выступает за океаном, в НБА он успел поиграть в таких командах, как «Мемфис Гриззлиз», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».



В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в них 5 очков, собирая 4,1 подбора, совершая 2,1 передачи и 1,1 блок-шота.