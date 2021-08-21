«Мемфис» избавится от Рэджона Рондо

Клуб НБА «Мемфис Гриззлиз» собирается расстаться с разыгрывающим Рэджоном Рондо до начала сезона-2021/2022, сообщает The Daily Memphian.
В середине августа «Лос-Анджелес Клипперс» обменял Патрика Беверли, Рэджона Рондо и Дэниела Отуру в «Мемфис» на Эрика Бледсо. Как сообщает источник, «Мемфис» собирается либо обменять игрока, либо выкупить его контракт.
Кроме того, клуб покинет другой разыгрывающий — Сэм Меррилл, который стал игроком «Мемфиса» в результате другой сделки в межсезонье.
Рэджон Рондо в прошлом сезоне в составе «Лос-Анджелес Клипперс» принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 7,6 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи за игру. Рондо начинал минувший сезон в «Атланте», однако в марте перешёл в состав «Клипперс».
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