«Мемфис» избавится от Рэджона Рондо

Клуб НБА «Мемфис Гриззлиз» собирается расстаться с разыгрывающим Рэджоном Рондо до начала сезона-2021/2022, сообщает The Daily Memphian.



В середине августа «Лос-Анджелес Клипперс» обменял Патрика Беверли, Рэджона Рондо и Дэниела Отуру в «Мемфис» на Эрика Бледсо. Как сообщает источник, «Мемфис» собирается либо обменять игрока, либо выкупить его контракт.



Кроме того, клуб покинет другой разыгрывающий — Сэм Меррилл, который стал игроком «Мемфиса» в результате другой сделки в межсезонье.



Рэджон Рондо в прошлом сезоне в составе «Лос-Анджелес Клипперс» принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 7,6 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи за игру. Рондо начинал минувший сезон в «Атланте», однако в марте перешёл в состав «Клипперс».