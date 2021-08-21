«Зенит» закончил комплектование состава на сезон
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что санкт-петербургский клуб закончил комплектование состава команды на новый сезон.
«Мы — одна из первых российских команд, которая закончила комплектование состава раньше остальных. Следующей очень важной задачей, которую мы выполнили, было привезти всех вовремя. Сегодня команда и тренерский штаб в стопроцентном составе проводит первую тренировку. Это было непросто, но немного проще, чем в прошлом году: действовали и ограничения, был и длительный процесс оформления виз, долгие перелёты и так далее. Тем не менее мы справились. Мы можем полноценно начинать сезон», — приводит слова Церковного официальный сайт санкт-петербургского клуба.
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