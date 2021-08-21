11-кратный чемпион НБА продаёт дом вместе со своими наградами

Легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл сообщил, что продаёт свой дом в США, в котором он прожил почти 50 лет. Помимо дома площадью 400 квадратных метров, потенциальный покупатель может получить ценные награды из карьеры знаменитого баскетболиста.



«Я оставил новым владельцам дома ящик со своими наградами и мяч с автографом. Надеюсь, что они будут наслаждаться этим домом так же, как и я последние 50 лет», — цитирует Расселла ESPN.



Расселл является самым титулованным игроком в истории НБА. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов.



87-летний бывший баскетболист на протяжении всей карьеры выступал в составе «Бостона». Помимо 11 титулов, он пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.