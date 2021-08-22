«Бруклин» потратит более $ 500 млн на трёх суперзвёзд
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Аналитик ESPN Бобби Маркс сообщил, что клуб НБА «Бруклин Нетс» может потратить более $ 500 млн на продление контрактов с тремя суперзвёздами — Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом.
«Кевин Дюрант уже подписал соглашение на 4 года на $ 198 млн. Есть Джеймс Харден, который имеет право на трёхлетнее продление на $ 161 млн. И наконец есть Кайри Ирвинг, который может продлить контракт на четыре года на $ 182 млн. Таким образом, если все они переподпишут контракты, то их общая зарплата составит $ 541 млн. Сейчас приоритетом клуба является развитие команды вокруг них», — цитирует Бобби Маркса Parlons Basket.
«Бруклин Нетс», по мнению многих экспертов, является фаворитом предстоящего сезона НБА.
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