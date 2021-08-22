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Лука Дончич встретился со знаменитым шеф-поваром Нусретом Гекче

Лука Дончич встретился со знаменитым шеф-поваром Нусретом Гекче
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Известный турецкий шеф-повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae (Парень с солью) опубликовал в «Инстаграме» видео, где он готовит мясо с защитником «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лукой Дончичем.

Гекче — владелец сети стейк-хаусов Nusr-Et. Он прославился серией видеороликов и мемов, в которых готовит мясо и оригинально посыпает его солью. Гекче встретился с Дончичем на острове Миконос в Греции.

Видео доступно в «Инстаграме» Нусрета Гекче.

Дончич помог сборной Словении выйти в полуфинал Олимпиады в Токио. После этого он подписал с «Далласом» супермаксимальный контракт на $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2027 года и вступит в силу с сезона-2022/2023. Лука считается главным претендентом на награду MVP НБА в следующем сезоне.

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