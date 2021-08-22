Рок-звезда: Леброн мог бы спасти 10 000 жизней чернокожих, но он предпочитает разжигать

Знаменитый американский гитарист Тед Ньюджент подверг критике лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поддерживающего движение Black Lives Matter.

«Black Lives Matter — нечестная организация. Если бы она таковой являлась, то её члены могли бы отправиться в Чикаго. Возьмём самых известных её представителей из мира спорта — Леброна, к примеру. Почему бы ему не поехать в Чикаго, не собрать вместе всех детей из неблагополучных районов и сказать: «Прекратите всё это. Ведите себя достойно. Не причиняйте никому вреда, не крадите, не убивайте».

Леброн Джеймс, вероятно, мог бы спасти в этом году 10 000 жизней чернокожих. Но вместо этого он предпочитает разжигать, дуть на угли системы, в которой и происходит весь этот кошмар», — сказал Ньюджент на канале американского журналиста Джейсона Уитлока в YouTube.