Рок-звезда: Леброн мог бы спасти 10 000 жизней чернокожих, но он предпочитает разжигать

Знаменитый американский гитарист Тед Ньюджент подверг критике лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поддерживающего движение Black Lives Matter.
«Black Lives Matter — нечестная организация. Если бы она таковой являлась, то её члены могли бы отправиться в Чикаго. Возьмём самых известных её представителей из мира спорта — Леброна, к примеру. Почему бы ему не поехать в Чикаго, не собрать вместе всех детей из неблагополучных районов и сказать: «Прекратите всё это. Ведите себя достойно. Не причиняйте никому вреда, не крадите, не убивайте».
Леброн Джеймс, вероятно, мог бы спасти в этом году 10 000 жизней чернокожих. Но вместо этого он предпочитает разжигать, дуть на угли системы, в которой и происходит весь этот кошмар», — сказал Ньюджент на канале американского журналиста Джейсона Уитлока в YouTube.
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